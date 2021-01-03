В Армении официально назвали число погибших в Карабахе

В Армении назвали число погибших в результате эскалации в Нагорном Карабахе. Так, сентября 2020 года страна потеряла 3 330 человек. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.

"Специалисты научно-практического центра судебной медицины продолжают исследования и идентификацию тел погибших. По состоянию на 1 января 871 образца тела находились на стадии исследования", – сообщила Никогосян.

Она подчеркнула, что идентификацию прошли 436 тел. Еще 66 останков были идентифицированы в последние 10 дней.

Напомним, что боевые действия между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября.

10 ноября эти страны и РФ приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе под контроль Азербайджана.

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 2783 военнослужащих Азербайджана. Еще 1245 военных находятся в больницах.

Ранее официальный Баку сообщал, что жертвами Второй карабахской войны, которая длилась с 27 сентября до 9 ноября, стали 94 мирных жителей.

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По материалам: Подробности