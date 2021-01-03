Приметы на Рождество 2021: что нельзя делать

Рождество Христово в жизни многих людей занимает важное место, это праздник любви, тепла, веры, добра и счастья.

С Рождеством связано множество примет и обычаев — им уделяли особое внимание. Считалось, что как пройдет Рождество — таким и год будет.

Примета о достатке на Рождество 2021

Наши предки верили, если на Рождество 2021 вы потеряете какую-либо вещь, это означает, что вас в следующем году могут ждать убытки.

Если найдете что-то, особенно ювелирное украшение, — тогда ждет вас неслыханное богатство и роскошная жизнь.

Примета на удачу на Рождество 2021

Если за рождественским столом вы случайно разлили чай, кофе, компот, сок или узвар — это к приятным долгожданным новостям и к большому успеху всех ваших начинаний. Но, к спиртным напиткам данная примета не относится.

Найти ложку на берегу реки после Рождества — к исполнению вашего заветного желания. Также берег — это символ стабильности и покоя. Не исключено, что в следующем году вы или создадите семью, или решите какие-то важные семейные проблемы.

Если на Рождество Христово вы увидите человека с горбом — это к большому счастью. Еще лучше, если вы сможете хоть одним пальцем к его горбу прикоснуться.

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Что нельзя делать на Рождество 2021

Женщинам на Рождество Христово нельзя заниматься рукоделием: шить, вязать, вышивать, пришивать пуговицы. Иначе одного из членов семьи в следующем году ждут болезни и, может быть, даже смерть.

Не рекомендуется на Рождество и гадать — для того, чтобы спросить у высших сил, что вас ждет в будущем, будет еще много времени: лучше всего делать это в так называемые Святки — от 8 января и до Крещения, недаром гадания этого времени так и называются – святочные.

Если в рождественскую ночь вы увидите мышь — это очень плохо! Будьте осторожны, заключая новые контракты, подписывая договора и беря кредиты. Вас могут ждать финансовые потери.

Если в канун Рождества или в рождественскую ночь вы уроните зеркало и оно треснет — это к беде. Если уже так и случилось, то ни в коем случае не оставляйте потрескавшееся или разбившееся зеркало в доме. Аккуратно заклейте трещину (можно обычным пластырем), заверните зеркало в полотенце и выбросите.

Категорически запрещается ругаться или ссориться с кем-то, а также злословить.

Уборку лучше провести за день до Сочельника, потому что 6 и 7 не следует работать.

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По материалам: Подробности