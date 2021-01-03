Карантин в Украине: у Зеленского рассказали об отмене ограничений

В Офисе президента Украины сделали заявление по поводу отмены карантинных ограничений. Об этом сообщает РБК-Украина.

ОП тщательно будут оценивать показатели по развитию коронавируса в стране. В настоящее время вся работа над эпидемией продвигается по графику.

Тщательно будут оцениваться показатели конца декабря/первых чисел января. Пока все по графику – локдаун по графику предполагается.

Отмечается, что с 8 января 2021 года в стране будут действовать усиленные карантинные ограничения. Они будут продолжаться до полуночи 25 января. Во время проведения ужесточенных мер, рестораны смогут реализовывать заказы клиентов только на вынос, а общественны транспорт, не смотря на это, будет работать по обычному графику.

Ранее мы писали, что На территории Украины показатель коронавируса на 100 тысяч населения составляет 287,9, что в свою очередь является превышением нормы в 7 раз, которая составляет 40. Наихудшая ситуация наблюдается в трех регионах.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга рассказал о том, как будут работать школы и детские сады во время локдауна.

Читайте также, в ВОЗ считают локдаун не лучшим сценарием для Украины. По словам Ханса Клюге, вводимый весной локдаун, хоть и сократил влияние вируса, но также и нанес ущерб многим людям.

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По материалам: Подробности