Австралийцы готовятся встретить первый тропический циклон сезона 2021 года

Бюро метеорологии Австралии наблюдает затропическим минимумом над западной частью залива Карпентария. Прогнозируется, что континент может испытать свой первый тропический циклон вэтом сезоне, который обрушится насушу наследующей неделе, сообщает Вrisbane Тimes.

©The Early Warning Network

Всубботу погодная система находилась в315км ксеверо-западу отострова Морнингтон, предупреждение оциклоне охватило побережье Австралии отграницы Северной Территории иКвинсленда дообщины Пормпурао взападной части полуострова Кейп-Йорк.

При движении наюго-восток соскоростью 7км/ч тропический минимум может перерасти втропический циклон ввоскресенье ночью, принося ураганные ветры вприбрежные иостровные сообщества.

Аномально высокие приливы ипроливные дожди, ведущие квнезапным наводнениям, также могут наблюдаться вюго-восточной части залива Карпентария иприлегающих внутренних районах, многие изкоторых ранее пострадали отвоздействия недавних дождей.

Метеорологи предупредили, что втечение нескольких дней может выпасть до200мм осадков. Предполагается, что интенсивность циклона достигнет первой категории к4утра понедельника.

Штормовая система выйдет наберег между городом Карумба иустьем реки Гилберт, прежде чем снова понизится дотропического минимума, продолжая двигаться вглубь суши.

Напомним, внекоторых частях Квинсленда иКейп-Йорка занеделю до26декабря выпало около 200мм дождя, вызвав наводнения нареках Яппар иГилберт.

©The Australian

По материалам: Gismeteo