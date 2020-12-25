Локдаун в Украине: Степанов рассказал о работе транспорта

На период жесткого карантина в Украине решили не ограничивать движение общественного транспорта из-за того, что ожидается уменьшение количества пассажиров. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на встрече с журналистами и признался, что часто слышит вопрос на счет ограничения передвижения украинцев.

"У меня часто спрашивают, а почему вы не запрещаете транспорт с 8 по 24 января? А я уточняю – а зачем? Жесткий карантин приведет к тому, что в транспорте будет меньше людей", – отметил Степанов.

Он пояснил, что школы и высшие учебные заведения будут на каникулах, многие украинцы будут работать онлайн, "поэтому людей будет немного, а значит массового скопления тоже".

"Если человек едет в маршрутке в маске и ни с кем не общается, пути передачи инфекции нет", – уверен Степанов.

Что касается празднования Нового года в ресторанах и кафе, министр сказал, что уместно было бы не проводить праздник так.

"Риск инфицирования в учреждениях общественного питания является самым высоким", – сказал глава Минздрава.

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По материалам: Подробности