Дождь и гололед: какая погода ждет Украину на Рождество

В западных областях в пятницу, 25 декабря, днем потеплеет до +7 – +9 градусов. Ночью температура удержится на отметке +4 по Цельсию. Ожидается дождь.

Центральные области накроет мокрый снег. Температура воздуха днем достигнет максимальной отметки +4 по Цельсию. Ночью температура составит от 0 до +2 градусов.

В северных областях прогнозируют мокрый снег. В пятницу днем и ночью температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. В восточных регионах ночью столбики термометров опустятся до 7 градусов ниже нуля, днем температура до +1 градуса. Осадков не будет.

На юге днем температура повысится до +7 градусов. Ночью температура также выше нуля. Пройдут дожди.

Ранее мы писали о том, как Киев застыл в пробках из-за десятков аварий.

Синоптики предупреждают, что такая погода – снегопад и температура воздуха -3…+ 1 градус продержится в столице еще несколько дней. Мокрый снег будет накрывать столицу еще несколько дней.

По материалам: Подробности