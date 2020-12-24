” src=”/wp-content/uploads/3f8b090c8b2f246c2ca0a27e9eb83a51.jpg” alt=”Ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь” width=”100%” />

Кабинет министров смягчил требования к ресторанам в новогоднюю ночь. Заведениям общепита разрешили работать и принимать гостей до 7:00 1 января.

Соответствующее изменение в "карантинное" постановление №1236 от 9 декабря правительство внесло постановлением №1301 от 23 декабря, которое обнародовано на его сайте.

Ранее Кабмин решил, что в ночь с 31 декабря на 1 января кафе и рестораны могут работать только до 1:00.

После новогодней ночи на время действия карантина, продленного до конца февраля, работа кафе и ресторанов запрещена с 23:00 до 7:00 следующего дня.

В период локдауна с 8 по 24 января заведения общепита смогут работать только на вынос по адресной доставке.

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По материалам: Подробности