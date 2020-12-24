Общество

На Киевщине сегодня ожидается туман: видимость снизится до 200-500 м

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24декабря наКиевщине ожидается туман, видимость составит 200-500м. Погодные условия могут привести кнарушению движения транспорта наотдельных участках дорог иулиц.

На Киевщине сегодня ожидается туман: видимость снизится до 200-500 м

©headline.kz

Туман может быть одним изсамых опасных погодных испытаний для водителей. Вусловиях сниженной видимости важно, чтобы водитель был полностью сосредоточен надороге. Движение собычной скоростью втумане становится опасным. Рекомендуется снизить скорость, чтобы иметь больше времени нареагирование вслучае непредвиденных обстоятельств.

Избегайте использования дальнего света, незабудьте включить фары ближнего света ипротивотуманные фары, чтобы другие водители могли вас видеть. Выключите радио, небеседуйте спассажирами, удерживайте внимание надороге. Приоткройте окно, чтобы слышать движение натрассе. При остановке включите аварийные огни, повозможности съехав спроезжей части.

На Киевщине сегодня ожидается туман: видимость снизится до 200-500 м

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 21 секунда ago
0 0 Менее минуты назад
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