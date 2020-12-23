Непогода в Украине: 24 декабря во многих областях ожидается гололед

24декабря всеверо-восточных областях Украины ожидается гололед, всеверных, центральных ивосточных областях надорогах образуется гололедица (первый уровень опасности, «желтый»).

©korrespondent.net

Неблагоприятные погодные условия могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий. Отводителей ипешеходов требуется повышенное внимание кмерам безопасности исоблюдению правил дорожного движения.

Напоминаем водителям, что соблюдение безопасной дистанции дает возможность беспрепятственной остановки иторможения. Чтобы предупредить опредстоящем торможении водителя сзади движущегося автомобиля, рекомендуется несколько раз коснуться педали тормоза, привлекая внимание мигающим стоп-сигналом. Неприбегайте кэкстренному торможению, если это несвязано снеобходимостью предотвращения ДТП.

©globallookpress.com

По материалам: Gismeteo