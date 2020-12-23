Общество

Майор, покалечивший курсанток в Киеве, отказался платить за их лечение (фото)

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Майор, покалечивший курсанток в Киеве, отказался платить за их лечение (фото)

В Шевченковском суде Киева провели очередное заседание по делу майора Украинской военно-медицинской академии Владимира Холодного, который в пьяном виде сбил трех курсанток, оставив двух из них без одной ноги. Об этом сообщает "Судебный репортер".

Суд исследовал письменные доказательства обвинения, в частности результаты судебно-медицинских экспертиз о пострадавших девушек.

Обвиняемый в очередной раз подчеркнул, что признает свою вину и готов нести наказание. Но не согласен с гражданским иском о возмещении военному госпиталю 249 000 гривен на лечение девушек.

Судья Кваша после выхода из совещательной объявила, что оставляет Холодного под стражей еще на 60 суток. В то же время суд дает ему возможность освободиться под залог в 168 тыс. грн при условии. Ранее суд отказывал Холодному в праве выйти на свободу при внесении залога.

Выход под залог предусматривает сдачу иностранного паспорта, приход в прокуратуру и суд по первому требованию, а также запрет общаться со свидетелями и потерпевшими. Ранее суд отказывал Холодному в выходе на волю при внесении залога.

Прокурор настаивала на содержании горе-военного под стражей. Адвокат потерпевших заявил, что на свободе Холодный сможет воздействовать на пострадавших девушек через других сотрудников академии.

Майор заверил, что, находясь на свободе, не сможет влиять на других фигурантов дела, поскольку в академии никого не знает. Он получил должность начальника курса факультета подготовки военных врачей за две недели до того рокового дня, когда напился и сел за руль, поэтому еще не успел ни с кем познакомиться. 

Как сообщали "Подробности", 25 августа 2020 года преподаватель Украинской военной медицинской академии Владимир Холодный пьяным сел на руль, не справился с управлением и прямо во дворе учебного сбил трех курсанток-первокурсниц.

Майор, покалечивший курсанток в Киеве, отказался платить за их лечение (фото)

Все три девушки получили тяжелые повреждения ног. Двум из них пришлось ампутировать по одной ноге, сейчас они лечатся за границей. 

Майор, покалечивший курсанток в Киеве, отказался платить за их лечение (фото)

Действия Холодного квалифицируют по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил дорожного движения, повлекшие тяжкие телесные повреждения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. 

Следующее заседание суда состоится 25 января.

Как сообщали "Подробности", суд арестовал двух фигурантов дела об авиакатастрофе АН-26, которая произошла 25 сентября этого года под Чугуевым. Задержаны руководитель полетов военной части Александр Жук и командир части Вячеслав Глазунов. Напомним, что из 27 человек на борту – выжил только один курсант. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 17 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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