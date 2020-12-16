Cколько украинцев повторно заболели COVID-19: Минздрав назвал цифру

Повторное заболевание коронавирусом лабораторно подтверждено у 2 161 жителей Украины. Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве. Напомним, что по состоянию на утро 16 декабря диагноз COVID-19 подтвержден 919 704 украинцев.

По данным Минздрава, повторное инфицирование SARS-CoV-2 зафиксировано у 0,25% от общего количества переболевших украинцев. Это определяется результатами ПЦР, полученными не ранее чем через 40 дней от первого положительного теста. Повторное заболевание COVID-19 обнаружено у 2 161 человека, из которых 12% (250 человек) – это медицинские работники.

Возможно, эти люди переболели разными типами вируса SARS-CoV-2, поскольку в Украине не было исследований относительно генетического разнообразия коронавируса.

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Периодически мутации приводят к появлению нового варианта вируса, который лучше приспособлен к окружающим условиям по сравнению с исходным. Тогда этот вариант становится доминантным. Такой естественный процесс отбора "успешных" вариантов происходит во всех вирусам и называется их эволюцией.

Напомним, что в Великобритании медики обнаружили новый вид коронавируса, который может быть более заразен. Представители ВОЗ заявили, что этот вариант COVID-19 не является более опасным.​

Как сообщали Подробности", в Украине за прошедшие сутки подтвердили 10 622 новых случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели – 12 549 пациентов. Между тем за минувшие сутки скончались 264 пациента (15 744 с начала пандемии).

По материалам: Подробности