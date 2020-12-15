Общество

Украину 16 декабря окутает туман: водителей просят быть острожными на дорогах

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16декабря взападных, северных, центральных областях инаОдесщине ночью иутром ожидается туман, видимость составит 200-500м (Iуровень опасности желтый).

Украину 16 декабря окутает туман: водителей просят быть острожными на дорогах

©pixabay.com

Погодные условия могут привести кнарушению движения транспорта наотдельных участках дорог.

Специалисты рекомендуют водителям вовремя управления автомобилем втумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить ихсовместно сближним светом; держать безопасную дистанцию сдругими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров надороге.

Украину 16 декабря окутает туман: водителей просят быть острожными на дорогах

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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Admin

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