Общество
Украину 16 декабря окутает туман: водителей просят быть острожными на дорогах
16декабря взападных, северных, центральных областях инаОдесщине ночью иутром ожидается туман, видимость составит 200-500м (Iуровень опасности желтый).
©pixabay.com
Погодные условия могут привести кнарушению движения транспорта наотдельных участках дорог.
Специалисты рекомендуют водителям вовремя управления автомобилем втумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить ихсовместно сближним светом; держать безопасную дистанцию сдругими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров надороге.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo