Армения и Азербайджан провели обмен пленными по принципу "всех на всех".

Обмен состоялся по трехстороннему заявлению лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября, сообщает Reuters.

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С Армении российским военным самолетом в Баку были доставлены и переданы 12 человек. В свою очередь Азербайджан отпустил 44 пленных, которые прибыли на аэродром Эребуни.

Напомним, 1 декабря Азербайджан взял под контроль последний из трех районов, которые Армения покинула согласно соглашению по Нагорному Карабаху.

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 2783 военнослужащих Азербайджана. Еще 1245 военных находятся в больницах.

Ранее официальный Баку сообщал, что жертвами Второй карабахской войны, которая длилась с 27 сентября до 9 ноября, стали 94 мирных жителей.

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По материалам: Подробности