Общество

Киевлян предупреждают о тумане 14 декабря

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ВКиеве иКиевской области доконца суток 14декабря ожидается туман, видимость составит 200-500м (первый уровень опасности, «желтый»).

Киевлян предупреждают о тумане 14 декабря

©pixabay.com

Туман может быть одним изсамых опасных погодных испытаний для водителей. Вусловиях сниженной видимости важно, чтобы водитель был полностью сосредоточен надороге. Движение собычной скоростью втумане становится опасным. Рекомендуется снизить скорость, чтобы иметь больше времени нареагирование вслучае непредвиденных обстоятельств.

Избегайте использования дальнего света, незабудьте включить фары ближнего света ипротивотуманные фары, чтобы другие водители могли вас видеть. Выключите радио, небеседуйте спассажирами, удерживайте внимание надороге. Приоткройте окно, чтобы слышать движение натрассе. При остановке включите аварийные огни, повозможности съехав спроезжей части.

Киевлян предупреждают о тумане 14 декабря

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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