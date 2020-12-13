Гадания на Андрея: самые популярные способы предсказать свою судьбу

В Украине традиционно 13 декабря отмечается День Андрея Первозванного. Наши предки верили, что на Андрея начинается настоящая зима. И издавна праздник Андрея считался днем гадания. В народе верят, что ночь на Андрея Первозванного полна магии. Поэтому этой ночью девушки пытаются заглянуть в свое будущее, чтобы узнать, выйдут ли они замуж, и кто будет суженым.

"Подробности" подготовили для вас самые популярные гадания в ночь на Андрея.

Что нельзя делать перед ворожбой

В ночь на 13 декабря гадают только девушки или женщины. Перед тем они должны соблюдают пост – есть лишь хлеб и воду, а также молиться Андрею Первозванному о даровании хороших женихов. До и после ворожбы нужно молчать, пока не наступит утро.

Существует много различных способов гадания на свою судьбу. Одним из наиболее популярных среди девушек является ворожба на женихов.

Самые популярные гадания на Андрея

Гадание на имя суженого

После полуночи девушка должна выйти на улицу и, увидев первого встречного мужчину, спросить его имя – так и будут звать ее суженого.

Гадание на тенях

В ночь на Андрея в темной комнате палят на тарелке листы бумаги и угадывают свое будущее по теням на стене:

птица – к большим переменам в жизни;

кошка – к романтическим отношениям;

крест – к болезни и несчастью;

гора – к одиночеству;

ворота – к гостям;

дерево – к богатству и благополучию.

Гадание на бумажках

В ночь на 13 декабря девушка должна положить под подушку мешочек с написанными на отдельных листках бумаги мужскими именами: нужно указать любые 11 имен по своему усмотрению, а одну бумажку оставить пустой. Утром достать один листик – именно так будут звать будущего мужа. Если же досталась пустая бумажка – имя суженого пока остается тайной.

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Гадание с расческой

Перед сном следует положить под подушку расческу со словами: "суженый-ряженый, приди и причеши меня". Ночью должен присниться незнакомец, который предложит девушке расчесать волосы – это и будет ее будущий возлюбленный.

Гадание по коту

Если дома есть кот, девушка загадывает желание и зовет домашнего любимца. При этом она внимательно смотрит, какой лапкой кошка ступит через порог. Если правой – желание исполнится.

Гадание на варениках

Девушки лепят вареники или пирожки из дрожжевого теста. Каждая делает свой вареник особенным, после чего их всех выставляют в ряд и зовут ближайшего домашнего любимца. Чей вареник или пирожок он съест – та девушка первой выйдет замуж.

Гадание с ботинком (сапогом)

Девушка снимает свой сапог и бросает его за ворота. Куда сапог упадет носком, оттуда будет суженый. Если же носок будет обращен к воротам, от которых его бросили, – в ближайший год девушка не выйдет замуж.

Гадание на картах (королей)

Под подушку девушка кладет четырех карточных королей и произносит: "кто мой суженый, кто мой ряженый – тот приснись во сне". Жених снится в виде одного из королей.

Гадание на чашках

Для этого берут несколько непрозрачных чашек по количеству гадающих девушек. Раскладывают по чашкам хлеб, лук, соль, сахар, кольцо, деньги, а в одну наливают воду. Каждая по очереди выбирает чашку с закрытыми глазами. Согласно содержания делают предсказания: лук – к слезам, хлеб – к достатку, кольцо – к свадьбе, вода – к беременности, соль – в ближайшее время могут ждать неприятности, сахар – веселье, деньги – ожидает богатство.

Гадание на тарелках

Нужно взять кольцо, ветки мирта, куклу и бумажный цветок, каждую вещь кладут под отдельную тарелку. При этом девушка не должна видеть, как подруги подкладывают под тарелки упомянутые вещи. Затем эта девушка должна выбрать "тарелку", чтобы свою судьбу узнать. Если под тарелкой кольцо – скоро замуж выйдет, если цветок – будет в девках, если ветви мирта – вскоре ее ждет разлука с любимым, а кукла – к измене любимого.

Гадание на перстне

Девушки по очереди катают по полу перстень. Если он покатится к двери, девушка скоро выйдет замуж. Парню же такое предвещает дальнюю дорогу.

Гадание с помощью цепочки

Девушка должна остаться одна в комнате, взять в правую руку золотую или серебряную цепочку. Четко представив, что именно ее интересует, девушка бросает цепочку на стол и смотрит на образовавшуюся фигуру.

Интерпретации самых популярных фигур:

круг – к сложной ситуации, распутать которую понадобится немало усилий;

овал – непростая ситуация, но не повлечет особых потерь;

ровная линия – успех и благоприятное время для осуществления мечтаний;

змейка – следует быть осмотрительным и не доверять людям вокруг;

запутанный узел – к интригам;

треугольник – признак удачи в делах;

бабочка или бантик – к свиданию, любви или даже свадьбе;

цепочка, сложившийся в какую-то букву, – к новому роману с человеком, имя которого начинается на эту букву.

Гадание на зеркалах

Такое гадание для девушек с крепкими нервами. Следует взять два больших зеркала, осветить их свечами и поставить друг напротив друга. Присутствующие в комнате при этом должны молчать, чтобы не помешать гаданию. В одном из зеркал должен появиться суженый, но случается, что вместо него видится всякая нечисть.

Гадание на кофейной гуще

Приятный способ узнать будущее для ценителей данного напитка. Нужно выпить кофе, накрыть чашку блюдцем и трижды перевернуть вверх-вниз.

В результате на дне должен образоваться определенный образ, который надо расшифровать. Вот некоторые толкования символов:

собака – дружба;

лес – благополучие и богатство;

крест – болезнь, терпение;

мельница – ложь;

венок – слава;

утес – грусть, тоска, одиночество;

дом – достаток;

человек – свидание;

церковь – возвращение домой;

ворота – к гостям;

олень – к скорой дороге;

гора – трудный период в жизни;

лестница – к достижению цели.

Напомним, ранее сообщалось что нельзя делать в праздник Хануки.

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По материалам: Подробности