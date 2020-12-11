Общество

В Украине фиксируют повторные случаи COVID-19 – Степанов

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В Украине фиксируют повторные случаи COVID-19 - Степанов

В Украине начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом. Учет больных COVID-19 в стране ведется в электронной системе эпидемиологического надзора. 

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Глава Минздрава отметил, что повторные случаи коронавирусной болезни уже обнаружили в некоторых областях.

"Мы начали фиксировать таких больных (повторно зараженных коронавирусом, – ред.) и в Черновицкой области, и в Кировоградской области, и в других областях. Это люди, которые впервые переболели от 3 до 5 месяцев назад. И сейчас они заболели во второй раз", – сказал он.

Напомним, в Украине растет смертность от COVID-19. По состоянию на утро пятницы, 11 декабря, в Украине зарегистрировано 872 228 случаев коронавирусной инфекции. 

Также мы писали о том, что болезнь "проявила" настораживающий симптом.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 22 секунды ago
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