Минобразования запустило “Всеукраинскую школу онлайн”

Министерство образования и науки Украины запустило платформу "Всеукраинская школа онлайн".

Об этом на брифинге заявил в.и.о министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Читайте также

Варив самогон та знущався з дітей: на Черкащині суд поновив на посаді директора школи

"Благодаря тому, что все участники образовательного процесса имели поддержку во время дистанционного обучения, во время смешанного обучения, мы сегодня и запустили "Всеукраинскую школу онлайн", – отметил он.

По словам Шкарлета, эта платформа дает возможность учиться по украинской учебной программе всем, не зависимо от города или страны проживания, в том числе детям с временно оккупированных территорий.

"Всеукраинская школа онлайн станет дополнительным стимулом, чтобы еще больше детей получили возможность учиться в Украине", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком коронавирус "убил" школьницу из-за беспечности родителей. Ребенку стала плохо, поэтому родители вызвали бригаду медиков, которые поставили школьнице диагноз, после чего те наотрез отказались от госпитализации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности