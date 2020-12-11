Общество

Минобразования запустило “Всеукраинскую школу онлайн”

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Минобразования запустило "Всеукраинскую школу онлайн"

Министерство образования и науки Украины запустило платформу "Всеукраинская школа онлайн". 

Об этом на брифинге заявил в.и.о министра образования и науки Сергей Шкарлет.

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"Благодаря тому, что все участники образовательного процесса имели поддержку во время дистанционного обучения, во время смешанного обучения, мы сегодня и запустили "Всеукраинскую школу онлайн", – отметил он.

По словам Шкарлета, эта платформа дает возможность учиться по украинской учебной программе всем, не зависимо от города или страны проживания, в том числе детям с временно оккупированных территорий.

"Всеукраинская школа онлайн станет дополнительным стимулом, чтобы еще больше детей получили возможность учиться в Украине", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком коронавирус "убил" школьницу из-за беспечности родителей. Ребенку стала плохо, поэтому родители вызвали бригаду медиков, которые поставили школьнице диагноз, после чего те наотрез отказались от госпитализации.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 секунды ago
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