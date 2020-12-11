Локдаун в Украине могут ввести раньше 8 января

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что если ситуация с распространением коронавируса в Украине ухудшится, то усиленные ограничения могут ввести раньше 8 января.

Правительство сможет выбрать новую дату усиления карантина и предупредить об этом за 7 дней до введения. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам нардепа, прогнозы свидетельствуют о том, что декабрь Украина пройдет с показателями в пределах 16 тысяч случаев коронавируса на сутки.

"Никто не говорит, что это (усиление карантина – ред.) будет именно 8 января. Если ситуация будет ухудшаться, правительство за 7 дней может предупредить о других датах… Никто не будет ждать 8 января. Я думаю, 8 января будет той пиковой нагрузкой. Новый год даст увеличение (заболеваемости – ред.), никуда мы от этого не денемся", – подчеркнул Радуцкий.

Ранее мы писали о том, как будут работать аэропорты во время локдауна. Также сообщалось, когда в Украине начнется вакцинация от COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности