В Украину движется снежный шторм

В четверг, 10 декабря, в Украине восточный антициклон будет "сражаться" с западным. Эта "схватка" и будет решать, какие погодные условия будут в стране. Так, на большинстве территорий ожидается потепление.

Однако вместе с повышением температуры придут и осадки в виде мокрого снега и дождя. Не обойдется и без штормового ветра. Такой прогноз дает Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Мокрый снег и дождь вероятны на Западе, Севере (кроме Сумской области), в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. В остальных регионах без существенных осадков.

Температура в этот день будет на уровне нуля. На Западе будет теплее – от +2 до +6 градусов, на Юге от +4 до +8, а вот в Крыму до +12 тепла.

Ветер в четверг снова будет сильным со штормовыми порывами.

В Киеве 10 декабря ожидается сильный юго-восточный ветер. Мокрый снег и дождь наиболее вероятны во второй половине дня или вечером. Ближайшей ночью -3… -5 градусов, а завтра днем около нуля.

Напомним, на этой неделе синоптики прогнозируют мороз до -14 градусов.

Как ранее сообщалось, Украина оказалась в эпицентре сильного антициклона, над страной наблюдаются холодные арктические массы, а наихудший температурный показатель будет на востоке Украины.

Как ранее сообщалось, Землю накроет сильная и продолжительная магнитная буря.

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По материалам: Подробности