Общество
Украинские реки начинают покрываться льдом
9-10 декабря наравнинных реках страны ожидается появление идальнейшее усиление ледовых явлений, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.
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«Всвязи соснижением температуры воздуха 9-10 декабря наравнинных реках страны (кроме украинского участка Дуная, Днепровского иКаховского водохранилища) ожидается появление идальнейшее усиление ледовых явлений ввиде заберегов, шугохода, наотдельных участках доустановления ледостава»,— сообщает ведомство.
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По материалам: Gismeteo