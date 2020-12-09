Общество

Украинские реки начинают покрываться льдом

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9-10 декабря наравнинных реках страны ожидается появление идальнейшее усиление ледовых явлений, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

Украинские реки начинают покрываться льдом

©mukachevo.net

«Всвязи соснижением температуры воздуха 9-10 декабря наравнинных реках страны (кроме украинского участка Дуная, Днепровского иКаховского водохранилища) ожидается появление идальнейшее усиление ледовых явлений ввиде заберегов, шугохода, наотдельных участках доустановления ледостава»,— сообщает ведомство.

Украинские реки начинают покрываться льдом

©globallookpress.com

По материалам: Gismeteo

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