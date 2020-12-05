Метеорологи предупреждают, что в Альпах может выпасть до 4 м свежего снега

Над Европой сформировалась обширная погодная система, которая вэти выходные может принести около 4м свежего снега витальянские Альпы. Такое количество осадков способно вызвать катастрофические последствия ввиде схода мощных лавин инаводнений внизинах, сообщает Severe Weather.

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ВЦентральной Европе может произойти резкое изменение погодных условий, наюжном склоне Альп ожидается особенно опасная зимняя погода.

Погодные модели предсказывают, что вгорных районах северо-востока Италии июга Австрии возможно выпадение 500-700мм осадков.

Погодная система принесет похолодание вИсландию, где установятся температуры на10–15 °Cниже среднего значения для начала декабря.

Наюго-востоке Исландии ожидается сильный ветер, пиковые порывы ветра превысят скорость 160км/ч. При такой погоде возможны песчаные бури смелкой галькой, местным жителям советуют проявлять особую осторожность исократить пребывание наулице.

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По материалам: Gismeteo