Общество

Метеорологи предупреждают, что в Альпах может выпасть до 4 м свежего снега

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Над Европой сформировалась обширная погодная система, которая вэти выходные может принести около 4м свежего снега витальянские Альпы. Такое количество осадков способно вызвать катастрофические последствия ввиде схода мощных лавин инаводнений внизинах, сообщает Severe Weather.

Метеорологи предупреждают, что в Альпах может выпасть до 4 м свежего снега

©KCBY

ВЦентральной Европе может произойти резкое изменение погодных условий, наюжном склоне Альп ожидается особенно опасная зимняя погода.

Погодные модели предсказывают, что вгорных районах северо-востока Италии июга Австрии возможно выпадение 500-700мм осадков.

Погодная система принесет похолодание вИсландию, где установятся температуры на10–15 °Cниже среднего значения для начала декабря.

Наюго-востоке Исландии ожидается сильный ветер, пиковые порывы ветра превысят скорость 160км/ч. При такой погоде возможны песчаные бури смелкой галькой, местным жителям советуют проявлять особую осторожность исократить пребывание наулице.

Метеорологи предупреждают, что в Альпах может выпасть до 4 м свежего снега

©Bloomberg

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 22 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
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