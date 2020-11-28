Общество

В центре Киева под асфальт провалился мусоровоз

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В пятницу вечером, 27 ноября, на улице Гончара в центре Киева под асфальт провалился мусоровоз.

В результате происшествия никто не пострадал.

СМИ сообщают, что асфальт на данном участке был заменен недавно.

Проезжала мимо полчаса (последняя. За мной полиция уже перекрыла проезд). Мусоровоз провалился под асфальт. Всей своей задней частью. А вы представляете себе мусоровоз, да, какая это махина? Но прикол в том, что асфальт тут перекладывали год тому. Или год с небольшим. Свежий такой. Чистенький. Весь район, понятно, стоял в хроническом заторе (хуже, чем на мосту Патона). Но что-то какой-то нестойкий асфальт попался. Недоброчесный можно сказать Плохое, очень плохое дорожное покрытие случилось. Вот, беда, верно?

Ранее сообщалось, что в Днепре грузовик влетел в "скорую". Также мы писали о том, что под Львовом в страшном ДТП погибли две женщины.

По материалам: Подробности

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