Общество

Более 50 нарушений: как в Киеве “придерживались” карантина выходного дня

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Более 50 нарушений: как в Киеве "придерживались" карантина выходного дня

В Киеве, 15 ноября, правоохранителями было зафиксировано более 55 нарушений карантинных ограничений выходного дня. Об этом соообщает Госпотребслужба Киева в Facebook.

По данным службы, в Киеве мобильные группы проверили более 1 500 объектов, в частности: 

  • 352 предприятия общественного питания,
  • 345 объектов по реализации продовольственных товаров,
  • 670 – непродовольственных товаров,
  • 32 агропродовольственных рынках,
  • 15 непродовольственных рынков,
  • 35 парикмахерских и салонов красоты,
  • 58 спортзалов и фитнес-центров,
  • 28 учреждений культуры и развлекательной деятельности (кинотеатры , музеи, выставочные мероприятия)

Стоит отметить, по данным  Госпотребслужбы, по результатам проведенного контроля составлены 55 протоколов об административных правонарушениях по ст.44-3 КоАП "Нарушение правил карантина людей" за несоблюдение карантина.

Из них непосредственно работниками Главного управления Держпродспоживслужбы в г.. Киеве составлены 24 протокола, совместно с представителями Главного управления Национальной полиции Украины в. Киеве – 29, совместно с Общественным стражей – 2.

Среди проверенных фитнес-клубов, фитнес-центров с ресторанами "Царский" и "5 Элемент" и 20 фитнес-центров "Спортлайф". Все они сегодня не работают – были закрыты.

Напомним, в Киеве оштрафовали одно из заведений общественного питания за несоблюдение карантина выходного дня.

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По материалам: Подробности

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