Общество

Полный локдаун: в Раде назвали условия

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Полный локдаун: в Раде назвали условия

В Верховной Раде не исключаютвведения общенационального жесткого карантина в Украине. Условием для локдауна будет введение протокола сортировки больных COVID-19.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Локдаун – он возможен, когда заработает протокол сортировки. Протокол сортировки – это локдаун системы здравоохранения и локдаун для страны. Когда врач должен выбирать, кого ему лечить – это катастрофа для страны", – пояснил он.

По словам Радуцкого, введение локдауна весной помогло медицинской системе избежать пиковой нагрузки, но еще одного локдауна украинская экономика не выдержит.

Ранее мы писали, что коронавирус "увеличивает" бедность среди украинцев.

По материалам: Подробности

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