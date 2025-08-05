Українців з 14 років готуватимуть до національного супротиву: нова ініціатива Міноборони

Міністерство оборони України презентувало концептуальні зміни у системі національного виховання молоді, які передбачають раннє формування у громадян базових навичок захисту країни.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

Згідно з новою доктриною, з 14-річного віку українські школярі проходитимуть елементарну підготовку в межах курсу «Основи національного спротиву». Таким чином, держава офіційно інтегрує молодь у стратегію територіальної стійкості та системи громадянської оборони.

Нововведення є відповіддю на виклики воєнного часу та демонструє курс на поступове формування культури безпеки серед молодих українців.

Йдеться не про мілітаризацію освіти, а про запровадження навчального компонента, що поєднує елементи патріотичного виховання, базової домедичної допомоги, орієнтації в надзвичайних ситуаціях та початкових знань із тактики цивільного захисту.

При цьому в університетах буде скасовано програму базової загальновійськової підготовки (БЗВП), яку досі проходили студенти чоловічої статі. На зміну їй прийде освітній модуль «Основи національного спротиву», який дозволить залучати до навчання як юнаків, так і дівчат, без присвоєння військової спеціальності.

Реформа базується на принципі добровільності, однак розрахована на широку суспільну підтримку. Представники Міноборони вважають, що стратегічне завдання — це не лише створення сил спротиву на випадок повномасштабної агресії, а й підвищення національної згуртованості, самосвідомості молоді, здатності діяти в умовах криз.

До того ж експерти розповіли, які є кращі позивні для хлопців і дівчат.