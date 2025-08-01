Шмигаль зізнався, як відбувається 90% мобілізації в Україні: подробиці

Міністр оборони України Денис Шмигаль наголосив, що переважна більшість громадян, які потрапляють під мобілізаційні заходи, приходять до військкоматів добровільно, без примусу чи силового супроводу.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на BBC.

За його словами, сьогодні понад 90% мобілізованих реагують на повістки свідомо, розуміючи конституційний обов’язок захисту держави.

Цей показник, на переконання керівника оборонного відомства, є чітким маркером високої громадянської відповідальності та усвідомлення національного виклику, з яким зіштовхнулася країна в умовах повномасштабної війни.

Пан Шмигаль також підкреслив, що публічна увага ЗМІ часто фокусується на одиничних випадках конфліктного характеру, які не відображають реальної ситуації.

Міністр наголосив, що мобілізаційна кампанія триває згідно з установленим графіком та виконується у координації з Генеральним штабом. За словами Шмигаля, без ефективної роботи територіальних центрів комплектування та підтримки українська армія вже не змогла б утримувати оборонні рубежі, особливо в ключових секторах фронту.

Паралельно він акцентував на необхідності розуміння зв’язку між внутрішньою економічною дисципліною та військовим потенціалом. Фінансування Збройних Сил здійснюється виключно з державного бюджету, що формується з податкових надходжень.

Відтак, чим вищий рівень податкової відповідальності населення та бізнесу, тим більші ресурси держава може спрямувати на забезпечення військовослужбовців — зокрема, на грошове утримання, медичне страхування, логістику й оновлення техніки.

Шмигаль також зазначив, що в умовах затяжної війни важливо забезпечувати суспільну підтримку мобілізаційних процесів та комунікувати правдиву інформацію, яка не створює образу примусової участі.

“Це не лише юридичне зобов’язання, а й моральний вибір, який роблять мільйони українців, щоденно вступаючи до лав захисників без тиску з боку держави”, — підсумував міністр.

На цьому фоні усім 25-річним військовозобов’язаним в Україні присвоюють звання.