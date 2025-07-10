У ЗСУ звернулися до українців з важливим проханням щодо публікації особливих фото: подробиці

В умовах гібридної війни навіть найдрібніша деталь, оприлюднена у соціальних мережах, може перетворитися на зброю проти України.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «РБК-Україна«.

Після нічної атаки 10 липня, коли Росія завдала Києву масованого ракетного удару із застосуванням балістичних, крилатих ракет і дронів-камікадзе, Повітряні сили Збройних сил України вкотре змушені були звернутися до громадян із застереженням: не публікуйте фото уламків ракет.

Цивільні знімки залишків збитих снарядів, особливо тих, які стосуються роботи української протиповітряної оборони, можуть бути використані ворогом для дискредитації українських військових і розпалювання ворожої пропаганди.

Начальник комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат у прямому ефірі телемарафону наголосив: у багатьох випадках цивільні не розуміють, що саме вони знімають, вважаючи уламки від зенітних ракет результатом російського удару.

Такі фрагменти автоматично стають “доказами” в наративах кремлівських ЗМІ, які стверджують, що Україна «сама обстрілює свої міста», або що використовується “заборонене іноземне озброєння”. Таким чином формується дезінформаційне тло, яке підриває довіру до ЗСУ не лише серед українців, а й серед міжнародних партнерів. Поширення неперевірених візуальних матеріалів — це не просто необережність.

Це канал, через який ворог отримує потрібні йому зображення для викривленої інтерпретації подій на фронті та в тилу. Саме з таких кадрів збирається мозаїка російських фейків, що поширюються зі швидкістю блискавки.

Тим часом в Україні зробили нові полігони для студентів.