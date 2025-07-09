В Україні зробили нові полігони для студентів: Лісовий попередив, що чекає на молодих людей

Українська освітня система вступає у нову фазу трансформації, коли питання безпеки студентської молоді набуває пріоритетного значення.

Про це повідомляє «ПЛ».

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив про завершення підготовки спеціалізованих полігонів, на яких здобувачі вищої освіти проходитимуть навчання в рамках базової загальновійськової підготовки (БЗВП).

Це нововведення є відповіддю на потребу часу — системно підвищувати обізнаність молоді в питаннях оборони, цивільної безпеки та готовності до надзвичайних ситуацій у контексті триваючої агресії з боку Російської Федерації.

За словами очільника МОН, нові навчальні майданчики розташовані в областях, які наразі залишаються поза межами активних бойових дій, що забезпечує гарантований рівень фізичної безпеки для студентів.

Окрім того, за інформацією Лісового, умови проживання на цих полігонах відповідають рівню сучасного 4-зіркового хостелу, що свідчить про уважне ставлення до гуманітарної складової навчального процесу. Це дозволяє забезпечити не лише якісну підготовку, а й збереження гідності та комфорту кожного учасника програми.

Розгортання БЗВП для студентів стало наслідком тісної співпраці між освітніми установами, силовими структурами та профільними міністерствами, які спільно сформували методологічну базу підготовки.

Такий крок визнано необхідним у межах загальної концепції державної стійкості, коли кожен громадянин, незалежно від професії, має базове розуміння алгоритмів дій у кризових ситуаціях. Особлива увага приділятиметься не лише військовим аспектам, а й психологічній стійкості, командній роботі, логістиці та орієнтуванню в польових умовах.

У перспективі ці полігони можуть стати не лише майданчиками для БЗВП, а й платформами для розвитку нових освітніх форматів, зокрема міждисциплінарних курсів з безпеки, технологій захисту, критичного мислення й управління в умовах ризику. Таке комплексне бачення забезпечує поступову інтеграцію військово-громадянських компетенцій у національну освітню парадигму.

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