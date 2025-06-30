В Україні готують новий підрозділ ППО: Ігнат анонсував важливі зміни

Українські Сили оборони адаптуються до нових загроз з боку Російської Федерації, нарощуючи технічний і тактичний потенціал.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомив офіційний представник Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат, у країні формується принципово новий тип підрозділів протиповітряної оборони — оснащених безпілотними літальними апаратами-перехоплювачами.

Ці мобільні формування стануть критично важливими у протидії зростаючій хвилі атак дронами типу Shahed та інших аналогічних БпЛА, які РФ систематично запускає на українські міста та села.

Останні місяці засвідчили різке зростання інтенсивності ворожих авіаударів із використанням одноразових дронів-камікадзе та фальшивих безпілотників, які використовуються як тактичні пастки для перенавантаження систем ППО.

За словами Ігната, російські оператори змінили тактику: дрони почали літати на середніх висотах — близько 2 кілометрів, що суттєво ускладнює їх виявлення та знищення мобільними підрозділами ППО, які традиційно працюють по цілях на нижчих ешелонах.

«Найефективніше знищувати ворожі дрони на висотах до одного кілометра, — пояснює речник Повітряних Сил. — У цьому випадку ми можемо скористатися як візуальним виявленням, так і тепловізійним наводженням. Крім того, акустичні засоби фіксації стають більш чутливими до звуку двигунів на малих висотах»

Особливу загрозу становлять швидкісні «Шахеди», які не тільки уникають традиційної артилерії, але й створюють значний тиск на операторів мобільних груп.

Саме тому Україна переходить до використання безпілотників-перехоплювачів — новітніх дронів, які здатні вести повітряне переслідування і нейтралізацію ворожих апаратів на складних траєкторіях.

«Ми створюємо нові бойові одиниці, які будуть забезпечувати захист тилових міст завдяки гнучким мобільним системам ППО. Їхня головна перевага — дрони-перехоплювачі, які можуть діяти незалежно від часу доби й погодних умов. Паралельно триває масштабна програма підготовки операторів для цих систем», — додав Ігнат.

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