У ЗСУ нова зброя: Єрмак попередив, що тепер розроблюють в Україні

Україна зробила важливий крок уперед у сфері національної безпеки та високотехнологічного озброєння, продемонструвавши успішну реалізацію амбітного ракетного проєкту під назвою «Сапсан».

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

Про це офіційно заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, підтвердивши запуск у виробництво тактичної балістичної ракети нового покоління. За його словами, йдеться не лише про потужний оборонний елемент, а й про стратегічну демонстрацію інженерної автономії країни, що перебуває у стані затяжної війни.

Ракета, як зазначається, обладнана бойовою частиною з вагою майже пів тонни — 480 кілограмів вибухової потужності. Але що більш вражає — потенційна дальність ураження цілей, яка, за попередніми оцінками, може перевищувати позначку в 500 кілометрів.

Таким чином, «Сапсан» може стати ключовим інструментом у зоні дії глибокого тактичного ураження, що критично важливо в умовах сучасної гібридної війни, де на перший план виходить точність, мобільність та швидкість реагування.

Експерти зазначають, що запуск серійного виробництва такої зброї несе вагомий сигнал як для партнерів, так і для потенційних загроз. У період, коли безпекова архітектура Європи переживає фундаментальну трансформацію, Україна демонструє здатність розробляти високотехнологічні оборонні системи, які здатні не лише посилити внутрішній щит, а й змінити баланс на регіональному рівні.

Власна ракетна програма дає змогу зменшити залежність від зовнішніх постачальників озброєння та дозволяє будувати оборонну політику на основі внутрішніх ресурсів і стратегічного планування.

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