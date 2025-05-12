Зеленський чекатиме на Путіна у Туреччині: президент анонсував велику подію у четвер

У четвер, 15 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним на нейтральному майданчику в Туреччині.

Про це повідомляє «ПЛ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

Очільник держави наголосив, що розраховує на відповідальну позицію Кремля та чітке виконання домовленостей щодо початку повного припинення бойових дій.

«Ми чекаємо від завтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто», – заявив Зеленський, звертаючись до міжнародної спільноти та російського керівництва.

За його словами, будь-які затримки у початку перемир’я лише продовжують трагедію, яку щоденно переживають мільйони громадян.

Цю заяву глава держави зробив на тлі інтенсивних дипломатичних зусиль, які активізувалися у Києві протягом останніх днів. 10 травня столицю України відвідали ключові європейські лідери. Їхні переговори з Зеленським були сфокусовані на досягненні згоди щодо умов деескалації та створення стійкого режиму припинення вогню.

Важливо, що після зустрічі в Києві європейські представники провели пряму розмову з президентом США Дональдом Трампом, аби скоординувати подальші дії у міжнародному форматі.

За результатами цих переговорів Україна та її стратегічні партнери – зокрема країни ЄС і США – погодилися на запровадження безумовного режиму припинення вогню терміном щонайменше на 30 днів.

Такий крок мав би стати першим етапом для запуску нового переговорного процесу, націленого на досягнення тривалого миру.

Втім, у ніч на 11 травня ситуація набула нового розвитку. Президент РФ Володимир Путін публічно відкинув запропонований початок перемир’я з 12 травня. Натомість він висловив готовність повернутися до формату перемовин, що були ініційовані у 2022 році в Стамбулі, але лише після 15 травня. Це викликало занепокоєння серед західних партнерів і змусило Київ оперативно переглянути подальшу стратегію.

Раніше ж у США був новий заклик щодо РФ та України.