Україна та США узгодили ключові позиції по надрам: офіційна заява Шмигаля

У рамках перемовин між Україною та Сполученими Штатами Америки досягнуто важливої домовленості щодо майбутньої угоди про співпрацю у сфері надр.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-канал Дениса Шмигаля.

Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, сторони погодили принципову позицію: попередньо надана американська допомога не буде враховуватися в умовах нового договору.

Під час зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом обговорювалися ключові положення документа. За словами очільника українського уряду, на даному етапі юридичні групи обох держав активно опрацьовують положення майбутньої угоди. При цьому визначені так звані «червоні лінії», які Україна не готова перетинати.

Шмигаль наголосив: угода має бути максимально узгодженою із зобов’язаннями України перед Європейським Союзом, відповідати Конституції та діючому законодавству. Обов’язковою умовою також стане її ратифікація Верховною Радою України.

Окремо прем’єр зазначив, що США і Україна підтвердили: військова допомога, надана раніше, не підлягатиме компенсації. Це остаточне рішення знімає одну з головних перешкод, які раніше виникали в обговореннях ще за часів президентства Дональда Трампа.

Таким чином, підготовка до підписання угоди вступає у фінальну фазу, що відкриває нові перспективи для стратегічної співпраці Києва і Вашингтона у сфері використання природних ресурсів.

В той же час Прем’єр України розповів про те, що вдалося Києву та Вашингтону підписати.