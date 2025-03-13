Українці за кордоном можуть оформити паспорти без військових документів

Українці, які перебувають за кордоном і у яких закінчується термін дії паспорта, невдовзі зможуть його продовжити або оформити новий без необхідності надання військових документів.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «Фейсбук» віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова.

Він зазначив, що відповідні зміни вже розробляються в Уряді. Раніше вимога про наявність військово-облікових документів значно ускладнювала процес отримання нових паспортів для чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном.

Це викликало численні труднощі як для громадян, так і для консульських установ, адже значна частина українців не могла оформити необхідні документи.

За словами Чернишова, запропоновані зміни спрямовані на спрощення процедур і зняття бар’єрів для громадян, що перебувають у складних обставинах за кордоном.

«Ми прагнемо зробити процес більш доступним і зрозумілим для всіх українців, незалежно від їхнього місця перебування», — підкреслив він.

Очікується, що нововведення дозволить прискорити процес оформлення документів у дипломатичних установах і забезпечить громадянам належний рівень правового захисту. Проте деталі щодо строків запровадження цих змін поки що залишаються невідомими.

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