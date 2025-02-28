Конгресмен США озвучив «терміни» закінчення війни: деталі прогнозу Відмана

Конгресмен-демократ Євген Відман, який народився в Києві, але тривалий час проживає в США, поділився своїм поглядом на поточну ситуацію в Україні та реакцію американських політиків

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Holosameryky.

На думку Відмана, наступні три-шість місяців будуть ключовими для України, оскільки їй доведеться витримати значний зовнішній тиск.

Він зазначив, що адміністрація президента Трампа зараз «трохи розгублена і роз’єднана». Для того щоб усвідомити реальність ситуації, їй потрібен час — приблизно від трьох до шести місяців. За словами Відмана, американська влада незабаром зрозуміє, що Кремль не ставиться до переговорів серйозно, і тиск на Україну не приведе до бажаного результату. Конгресмен вважає, що наразі найбільший тиск слід чинити саме на Росію.

У цих умовах, як підкреслює Відман, Україні належить проявити стійкість і витримати будь-які зовнішні виклики. Він висловив думку, що складно передбачити, як довго триватиме війна. Можливо, сьогоднішній день є її серединою, а можливо, ми вже наближаємося до завершення, зазначив він. Однак, незважаючи на невизначеність, Відман вірить у силу українського народу та західні цінності, які, за його словами, зрештою підтримуватимуть Україну в цьому випробуванні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те,що Трамп зробив нову неоднозначну заяву щодо закінчення війни в Україні: деталі.