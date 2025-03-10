Политика

У України нова пропозиція щодо РФ: у ЗМІ Заходу розкрили, про що йде мова

Карина Шевченко Send an email 4 часа ago
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Україна прагне досягти обмеженого припинення вогню, яке включатиме зупинку дальніх ударів безпілотників та ракетних атак, а також бойових дій у Чорному морі.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Financial Times.

На думку експертів, ця ініціатива може бути спрямована на відновлення військової допомоги від США та відновлення обміну розвідувальною інформацією.

Видання FT повідомляє, що Київ вважає такий крок своєрідним сигналом до Вашингтона, аби продемонструвати готовність до компромісних рішень, які можуть сприяти скасуванню замороження постачання зброї.

Однак ця пропозиція може викликати неоднозначну реакцію як з боку Росії, так і з боку західних партнерів. Якщо Москва відмовиться від переговорів, Україна ризикує не отримати жодних стратегічних вигод, а натомість втратити бойову ініціативу.

Отже, ініціатива України щодо обмеженого припинення вогню може стати важливим дипломатичним інструментом, але її результативність залежатиме від готовності всіх сторін до діалогу та реальних поступок.

Нагадаємо, Конгресмен США озвучив «терміни» закінчення війни: деталі прогнозу Відмана.

Карина Шевченко Send an email 4 часа ago
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