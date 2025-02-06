Зустріч команд Зеленського і Трампа: ЗМІ дізналися дату візиту Келлога в Україну
Візит Келлога до Києва відбудеться практично відразу після його участі в Мюнхенській конференції з безпеки.
Про це повідомляє Рl.com із посиланням на Rbc.
Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог має намір приїхати в Україну 20 лютого для проведення зустрічей із вищим керівництвом української держави.
За словами журналістів, візит відбудеться в зазначену дату, якщо в графік спецпосланця американського лідера не буде внесено змін. При цьому зустрічі та комунікація у команди президента України Володимира Зеленського з командою господаря Білого дому відбудуться ще до 20 лютого.
Візит спецпредставника Трампа розглядають як значущий крок у відносинах між Вашингтоном і Києвом, а також у рамках зусиль із припинення російської війни проти України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що США представлять план урегулювання війни в Україні: названо дату.