Зустріч команд Зеленського і Трампа: ЗМІ дізналися дату візиту Келлога в Україну

Візит Келлога до Києва відбудеться практично відразу після його участі в Мюнхенській конференції з безпеки.

Про це повідомляє Рl.com із посиланням на Rbc.

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог має намір приїхати в Україну 20 лютого для проведення зустрічей із вищим керівництвом української держави.

За словами журналістів, візит відбудеться в зазначену дату, якщо в графік спецпосланця американського лідера не буде внесено змін. При цьому зустрічі та комунікація у команди президента України Володимира Зеленського з командою господаря Білого дому відбудуться ще до 20 лютого.

Візит спецпредставника Трампа розглядають як значущий крок у відносинах між Вашингтоном і Києвом, а також у рамках зусиль із припинення російської війни проти України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що США представлять план урегулювання війни в Україні: названо дату.