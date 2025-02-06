Зеленський розповів про роль Курської операції: «Ви ще побачите»

У четвер, 6 лютого, виповниться півроку від початку операції Збройних сил України в Курській області РФ.

Про це повідомляє Рl.com із посиланням на Interfax.

Президент України Володимир Зеленський заявив про значення цього регіону для Росії під час переговорів.

«6 лютого буде рівно півроку операції на Курському напрямку. Дуже важливої операції. І ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного врегулювання закінчення війни, ми ще з вами почуємо, які умови будуть у «русскіх» до України щодо Курського напрямку», — заявив Зеленський.

Він також зазначив, що українські сили стабільно тримають ситуацію на Курщині. Водночас росіяни зазнають великих втрат.

«У них корейці розбігаються, ми це бачимо», — зазначив Зеленський.

Він також вважає, що росіяни найближчим часом точно не зможуть витіснити українські сили з територій у Курській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Зеленський затребував від Заходу альтернативу: вступ до НАТО або ядерну зброю.