Чому Зеленський радіє перемозі Трампа на виборах
Політика адміністрації Байдена продемонструвала недостатню рішучість в питанні підтримки України.
Президент України Володимир Зеленський робить ставку на обраного президента США Дональда Трампа та переконаний, що при його каденції буде завершена війна, яку розпочала Росія.
Про це пише Первая Лента з посиланням на The Telegraph.
Ймовірно, причиною такого підходу слугує розчарування недостатніми діями та рішучістю нинішньої адміністрації президента США Джо Байдена у питанні підтримки України.
Зазначається, що майже кожне оголошення військової допомоги США, від танків до винищувачів і ракет великої дальності супроводжувалось тривалим періодом вагань Вашингтона.
Зокрема, останні поступки Байдена, як-от дозвіл на застосування Україною ракет ATACMS та передавання протипіхотних мін, сприймається більшістю експертів, як «надто незначними і надто запізнілими», не зважаючи на те, що вона вкрай необхідна українцям для захисту своєї землі.
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«Росія вже кілька місяців просувається східною Україною. Володимир Путін також накопичив сили, включно з північнокорейськими військами, які, як він сподівається, зможуть повернути землі, захоплені Україною в Курській області РФ… Ситуація для українців неідеальна. Це пояснює приховане розчарування між Києвом і його найзначнішим військовим покровителем, яке загрожує виплеснутися назовні», – пише The Telegraph.
Водночас Дональд Трамп заявляв про готовність покласти край війні ще до вступу на посаду. Однак, ще не було ніяких конкретних пропозицій або плану дій, які б демонстрували, яким чином він буде досягти цієї мети.
«Зеленський прийняв цю риторику, можливо, у відчаї, попри припущення Трампа про те, що він може скоротити допомогу США Україні після своєї інавгурації або, що ще гірше, нав’язати Києву мирну угоду, яка змусить його поступитися Росії частиною землі і відмовитися від своїх мрій про членство в НАТО», – додали у виданні.
Раніше ПЛ писала про те, що Байден врешті дозволив удари по РФ американською зброєю.