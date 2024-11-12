Трамп визначився з кандидатами на дві важливі посади: що про них відомо та яка їхня позиція щодо України

Новообраний президент США Дональд Трамп зараз займається формуванням своєї адміністрації. Він вже готовий оголосити про призначення нового Державного секретаря США та радника з національної безпеки. Ці посади можуть зайняти Марко Рубіо та Майкл Волтц. Втім, зважаючи на непередбачуваність Трампа, рішення може бути змінене в останній момент. Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Що відомо про кандидатів та яка їхня позиція щодо війни в Україні

Рубіо вважався одним з членів республіканського крила «яструбів», оскільки неодноразово демонстрував жорстку позицію щодо Китаю, Ірану та Росії. Деякий час він навіть підтримував допомогу Україні. Проте нещодавно Рубіо заявив, що війна «зайшла в глухий кут», тому потрібно її завершувати.

Щодо колишнього «зеленого берета» Майкла Волтца, для України це призначення може принести кращі результати. Радник з національної безпеки – одна з ключових посад у блоці зовнішньої політики адміністрації США. З 2021 року її займав Салліван, який постійно говорив про необхідність «деескалації». Саме через його позицію Україна отримувала рівно стільки допомоги, скільки потрібно для більш-менш вдалого захисту й оборони від російської агресії.

З приходом Волтца є шанс, що ситуація зміниться на краще. Волтц підтримував допомогу Україні, але з умовою, що європейські союзники також почнуть витрачати більше, а контроль за грошами для України буде посилено. Крім того, Волтц може стати своєрідним «запобіжником», якщо Трампу почнуть нав’язувати ідею про «злив» України. Свого часу конгресмен активно критикував адміністрацію Байдена за вивід військ з Афганістану, що дозволило закріпитися там майже розбитим талібам. Таким чином, дії Байдена знецінили 20 років бойових дій американських військ в цьому регіоні.

Раніше ПЛ писала про те, що Трамп сказав про Україну під час переможної промови після виборів.