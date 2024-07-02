Як Зеленський прокоментував візит Орбана в Україну та про що вдалося домовитись

Український президент вважає, що цей візит є чітким сигналом про те, як важливо у Європі зберігати єдність.

Про це пише Первая Лента з посиланням на відеозвернення глави держави Володимира Зеленського.

Зеленський наголосив, що візит угорського прем’єра Віктора Орбана відбувся одразу ж після того, як Угорщина розпочала головування в ЄС. Український лідер називає це чітким сигналом того, наскільки важливо у Європі зберігати єдність та робити спільні кроки.

За словами президента, під час зустрічі вони багато говорили про шлях до миру, наголошуючи на важливості справедливого миру.

Зеленський також висловив подяку Угорщині за участь у Саміті миру і за підтримку комюніке.

Глава держави розповів, що поділився з угорський прем’єром, чого вже вдалося досягти з партнерами в роботі між самітами, готуючи вже другий Саміт миру.

Зеленський повідомив, що запросив Угорщину та премʼєр-міністра Орбана долучитись до відповідних зусиль. Крім того, за словами президента, було досягнуто хороших результатів у двосторонніх відносинах між країнами.

Він зауважив, що «це вже зовсім інші відносини України та Угорщини: конкретні і ми враховуємо взаємні інтереси».

«Домовилися щодо різних деталей – економічних, політичних, – якими займуться наші команди. І дуже важливо, що ми окреслимо наші відносини, наші досягнення в новому документі – в угоді, що визначатиме добросусідство для України та Угорщини», — резюмував Зеленський.

Раніше ПЛ писала про те, колишній генсек НАТО дав прогноз щодо тривалості війни в Україні.