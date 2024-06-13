Коли відбудеться нова зустріч у форматі «Рамштайн» та що стане її головною темою

Після кількох онлайн-зустрічей учасники Контактної групи приїдуть до Брюсселя, де цими днями буде запланована зустріч міністрів оборони НАТО.

Що очікувати від 23-ьої зустрічі у форматі «Рамштайн», розповідає Первая Лента з посиланням на РБК-Україна.

Учасники зустрічі

Міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Квінтон Браун-молодший прибули в Бельгію 12 червня, щоб очолити засідання.

Кожна зустріч збирає вище військове керівництво близько 50 країн. На цій зустрічі буде присутній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

13 червня заплановано проведення зустрічі Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборонних відомств, на якій відбудуться взаємні консультації та ухвалення рішень. Також цей формат слугує механізмом кризових консультацій між Україною і НАТО.

Що анонсували союзники перед «Рамштайн-23»

Головною темою зустрічі буде подальша підтримка з боку міжнародної спільноти, щоб «забезпечити український народ засобами, необхідними для захисту своєї суверенної території». Особлива увага буде приділена ППО для України.

За кілька днів до «Рамштайну» союзники анонсували нові пакети допомоги та розповіли про свої плани щодо подальшої військової підтримки Силам оборони. Зокрема, йдеться про передачу додаткових систем ППО, здатних збивати балістичні ракети, якими російські окупанти обстрілюють українські міста та критичну інфраструктуру.

США

США планують передати Україні ще одну систему ППО Patriot. Анонімні джерела The New York Times розповіли, що американський лідер Джо Байден схвалив передачу на потреби України вже другого комплексу, який зараз знаходиться в Польщі та захищає ротацію американських військ.

Італія

Італія анонсувала передачу Україні додаткової системи ППО SAMP/T для захисту інфраструктури та будівель. Також уряд країни заявиви про виділення нового пакеу на 140 млн євро для заходів щодо інфраструктури, залізниці, охорони здоров’я, агропродовольчого сектору, гуманітарного сектору, а також із розмінування.

Естонія

Естонія готова передати нашій країні новий пакет підтримки, в який увійдуть пускові установки зенітно-ракетного комплексу малої дальності Mistral та ракети до них. Даний тип ЗРК французького виробництва здатний збивати гелікоптери та літаки у радіусі до 6 кілометрів.

Німеччина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав союзників до посилення спроможностей української ППО, та анонсував передачу найближчим часом важливого пакету озброєнь, зокрема систему ППО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети та боєприпаси.

Водночас глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина спільно із союзниками з Данії, Нідерландів та Норвегії передасть Україні 100 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Нідерланди

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен анонсувала прибуття винищуваців F-16 в Україну цього літа, після чого доставка бойових літаків буде поставлена «на потік». Перші F-16 прибудуть із Данії, а потім із Нідерландів.

Крім того, Оллонгрен нагадала, що її країна готова виділити 60 мільйонів євро для «розвитку потенціалу» БПЛА в Україні. Третина коштів піде на закупівлю FPV-безпілотників через «коаліцію дронів», інша частина грошей – на закупівлю морських дронів і розвиток їх виробництва в Україні.

Чому переговори у форматі «Рамштайн» важливі для України

Зустрічі Контактної групи з оборони України проходять майже щомісяця з квітня 2022 з ініціативи міністра оборони США Ллойда Остіна.

Результати переговорів дозволили посилити спроможності Сил оборони України у відсічі російських окупантів та розпочати перехід ЗСУ на озброєння НАТО. Крім того, західні партнери створили важливі коаліції з постачання Україні танків, систем ППО, винищувачів F-16, дронів, розмінування тощо.

Раніше ПЛ писала, що американський сенатор назвав несподівану причину війни РФ проти України.