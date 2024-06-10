Американський сенатор назвав несподівану причину війни РФ проти України: до чого тут Китай

Якщо цього не трапиться, то Росія віддасть Китаю критично важливі для сучасної промисловості корисні копалини, які знаходяться в українських надрах.

Про це інформує Первая Лента з посиланням на коментар американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема телеканалу CBS News.

За словами політика, корисні копалини в Україні оцінюють в 10-12 трильйонів доларів, завдяки яким Україна могло б стати найбагатшою країною Європи. Грем впевнений, що Путін, розпочавши війну, прагне це відібрати і поділитися цими активами з Китаєм, тому Сполучені штати повинні допомогти Україні виграти цю війну.

«Українці сидять на 10-12 трильйонах доларів критично важливих корисних копалин. Вони могли б бути найбагатшою країною в усій Європі. І цими активами Путін хоче поділитися з Китаєм. Якщо ми зараз допоможемо Україні, вони можуть стати найкращим бізнес-партнером», — висловився сенатор.

Він зауважив, що у разі перемоги Києва, критично важливі мінеральні активи можуть бути використані Україною і Заходом.

Сенатор закликав допомогти українцям виграти цю війну.

«Ми не можемо дозволити собі програти», — наголосив він.

Раніше ПЛ писала про те, що Трамп звинуватив Байдена у розпалюванні Третьої світової війни.