Чи змінять США рішення щодо використання Україною американської зброї для ударів по території РФ

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на The New York Times.

Блінкен заявив, що США не заохочували і не дозволяли здійснювати подібні атаки, проте зауважив, що українським військовим варто приймати власні рішення щодо того, як найкраще захистити себе (позиція, яку він висловлював і раніше — ред.) і що уряд США «адаптується й коригує свою позицію в міру потреби» того, як розвивається війна.

Також Блінкен дав відповідь на запитання журналіста, що мається на увазі під словами «адаптуватися і пристосовуватися». За його словами, Сполучені Штати можуть підтримати удари України американською зброєю по території РФ.

«Адаптуватися і пристосовуватися означає саме це», — відповів він.

Дозвіл на удари західною зброєю по території РФ

Від початку вторгнення армії РФ на територію Харківської області на початку травня і серії кривавих ударів росіянами по місту, Київ ініціював переговори з країнами ЄС та США щодо дозволу на удари по території РФ для знищення авіації та ракетних установок окупантів.

Так, ідею надати дозвіл на використання західної зброї для атак по території РФ підтримали Латвія, Естонія, Нідерланди, Швеція, Фінляндія, Велика Британія та більшість інших європейських країн.

Водночас в США та Німеччині висловили обережність щодо цього питання.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель, опираючись на норми міжнародного права, назвав удари ЗСУ по території РФ прийнятними, так як російські війська атакують країну з власної території.

Також підтримав дозвіл Україні на удари по території РФ і президент Франції Еммануель Макрон, уточнюючи, що це необхідно робити лише по об’єктах, з яких агресор запускає ракети.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав країни Альянсу дати дозвіл Україні наносити удари по ворожих цілях на території РФ. Парламентська асамблея НАТО ухвалила таке ж рішення із закликом до країн-партнерів.

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