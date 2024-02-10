Зеленський призначив нового керівника Генштабу ЗСУ: хто ним став

Така пропозиція булла подана головнокомандувачем Олександром Сирським.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на звернення глав держави.

Зеленський розповів, що 9 лютого провів наради з командуванням Сил оборони й безпеки України та главою Міністерства оборони Рустемом Умєровим.

«За результатами нарад: перше – провів заміну керівника Генерального штабу Збройних Сил України. Я дякую генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом цих двох років війни. Новим начальником Генштабу за пропозицією Головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича», — заявив президент.

Він зазначив, що Баргилевич є досвідченою людиною, яка розуміє завдання цієї війни та українські цілі.

Крім того, глава держави повідомив, що Сирський запропонував кандидатури заступників, і президент підпише відповідні укази. Також визначені заступники начальника Генерального штабу.

Варто зазначити, що Анатолій Баргилевич лише 4 місяці тому став командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України замість Ігоря Танцюри.

Нагадаємо, 8 лютого Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандуча ЗСУ і призначив Олександра Сирського на цю посаду.