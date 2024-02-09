Сирський став новим Головнокомандувачем ЗСУ: перша заява

Також генерал-полковник поділився планами на цій посаді.

Про це пише Первая Лента з посиланням на його допис в Telegram.

Сирський звернувся до Сухопутних військ Збройних Сил України та ОСУВ «Хортиця».

«Дякую вам за кожен день ратної роботи, проведеної разом на найтяжчих ділянках фронту нашої визвольної війни! Ваша звитяга, професійність, відданість справі захисту Батьківщини та наполегливість у виконанні бойових завдань є фундаментом стійкості нашої оборони і не дозволяє ворогові реалізувати загарбницькі наміри», — пише він.

Сирський висловив щиру подяку солдатам, сержантам, офіцерам та генералам за спільну реалізацію оперативних планів. Він наголосив, що це дало змогу зберегти життя тисячам мирних громадян та врятувати від окупації територію України.

Новий Головнокомандувач ЗСУ також коротко окреслив свої плани на цій посаді. За його словами, на порядку денному стоять нові завдання. Перш за все, це чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яка надходить від міжнародних партнерів.

Він додав, що кваліфікація особового складу органів військового управління є вирішальною для розробки й успішної реалізації задумів та планів.

«Життя і здоров’я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю Української армії. Відтак, дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним», — висловився головком.

Сирський також розповів про плани запровадити нові технічні рішення і масштабування успішного досвіду. За його словами, застосування безпілотних систем, сучасних засобів радіоелектронної боротьби є одним з майбутніх векторів побудови перемоги у нашій визвольній війні.

Він окремо подякував колишнім керівникам Збройних Сил України, та ветеранам, які за 10 років російсько-української війни зробили все можливе задля відновлення і набуття спроможностей української армії.

Нагадаємо, в Білому домі відреагували на інтерв’ю трампіста Карлсона з Путіним.