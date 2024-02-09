Зеленський присвоїв Залужному звання Героя України

Таку ж нагороду отримав керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на відповідні укази, розміщені на сайті президента.

Валерій Залужний

«За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Залужному Валерію Федоровичу – генералу», — йдеться в документі.

Кирило Буданов

Найвищу нагороду керівник ГУР отримав «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові».

«Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Буданову Кирилу Олексійовичу — генерал-лейтенанту», — йдеться в указі.

Варто нагадати, що 8 лютого Зеленський звільнив Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який керував армією з початку російського вторгнення в Україну. Посаду Головкома отримав вже колишній командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Генерал-полковник вже зробив першу заяву на новій посаді.