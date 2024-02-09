Зеленський присвоїв Залужному звання Героя України
Український глава Володимир Зеленський нагородив колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного званням Героя України.
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Таку ж нагороду отримав керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на відповідні укази, розміщені на сайті президента.
Валерій Залужний
«За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Залужному Валерію Федоровичу – генералу», — йдеться в документі.
Кирило Буданов
Найвищу нагороду керівник ГУР отримав «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові».
«Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Буданову Кирилу Олексійовичу — генерал-лейтенанту», — йдеться в указі.
Варто нагадати, що 8 лютого Зеленський звільнив Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який керував армією з початку російського вторгнення в Україну. Посаду Головкома отримав вже колишній командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Генерал-полковник вже зробив першу заяву на новій посаді.