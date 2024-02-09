Политика

Зеленський присвоїв Залужному звання Героя України

Український глава Володимир Зеленський нагородив колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного званням Героя України.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 12 часов agoОбновлено: 9 февраля, 2024
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Таку ж нагороду отримав керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на відповідні укази, розміщені на сайті президента.

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Валерій Залужний

«За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Залужному Валерію Федоровичу – генералу», — йдеться в документі.

Кирило Буданов

Найвищу нагороду керівник ГУР отримав «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові».

«Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Буданову Кирилу Олексійовичу — генерал-лейтенанту», — йдеться в указі.

Варто нагадати, що 8 лютого Зеленський звільнив Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який керував армією з початку російського вторгнення в Україну. Посаду Головкома отримав вже колишній командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Генерал-полковник вже зробив першу заяву на новій посаді.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 12 часов agoОбновлено: 9 февраля, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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