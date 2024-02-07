Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про мобілізацію

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Зазначається, що 243 народних депутатів віддали голоси «за» законопроєкт, 12 — проти і утримались — 45.

Железняк повідомив, що законопроєкт прийнято без пропозицій Комітету. До другого читання, яке відбудеться 21 лютого, є час для внесення усіх необхідних правок.

За словами нардепа, найбільш ймовірно законопроєкт в цілому буде прийнято в кінці лютого. В березні його підпише президент, а вступить в силу він через місяць, тобто у квітні.

Варто нагадати, що 25 грудня 203 року Кабмін вніс до Верховної ради проєкт закону щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але через низку зауважень цей проект було відкликано 11 січня. Згодом, 30 січня в Раду внесли оновлений законопроект.

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Раніше повідомлялось, що омбудсмен після різкої критики заявив про необхідність схвалення законопроєкту про мобілізацію.