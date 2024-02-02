Україні можуть передати російську зброю з Південної Америки: у Лаврова вже лютують

Президент Еквадору Даніель Нобоа зазначив, що йдеться про некондицію, але у Путіна вже підняли істерику.

Справа в тому, що США заявили, що зброя, яку передасть Еквадор, буде відправлена до України, щоб допомогти країні зміцнитись на полі бою проти РФ.

Про це пише Первая Лента з посиланням на index.hr.

В Кремлі мають великі сумніви, що йдеться про «металобрухт» і вже заявили, що рішення Еквадору передати США російську техніку нібито «необачне та ухвалено під серйозним тиском ззовні».

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова запевняє, що США не стали б надавати Еквадору сучасну техніку в обмін на російський «металобрухт».

«Якби йшлося про «металбрухт», як його називають в Еквадорі, то навряд чи у Вашингтоні запропонували б натомість сучасну техніку, причому на досить значну суму», — заявила вона.

Як відомо, Еквадор має російські вертольоти Мі-171Е і легкі переносні зенітні комплекси «Ігла». У Путіна стверджують, що контракт забороняє передавати озброєння третім країнам.

Водночас влада Еквадору заявила, що хоча Москва і виступає проти цього кроку, вона все одно має на це право.

Нагадаємо, польські фермери знову готуються заблокувати кордон з Україною.