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Україні можуть передати російську зброю з Південної Америки: у Лаврова вже лютують

В Еквадорі прийняли рішення про передачу США військової техніки російського виробництва та заміну «російського металобрухту» на сучасне американське озброєння на суму 200 мільйонів доларів.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 час agoОбновлено: 2 февраля, 2024
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Президент Еквадору Даніель Нобоа зазначив, що йдеться про некондицію, але у Путіна вже підняли істерику.

Справа в тому, що США заявили, що зброя, яку передасть Еквадор, буде відправлена до України, щоб допомогти країні зміцнитись на полі бою проти РФ.

Про це пише Первая Лента з посиланням на index.hr.

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В Кремлі мають великі сумніви, що йдеться про «металобрухт» і вже заявили, що рішення Еквадору передати США російську техніку нібито «необачне та ухвалено під серйозним тиском ззовні».

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова запевняє, що США не стали б надавати Еквадору сучасну техніку в обмін на російський «металобрухт».

«Якби йшлося про «металбрухт», як його називають в Еквадорі, то навряд чи у Вашингтоні запропонували б натомість сучасну техніку, причому на досить значну суму», — заявила вона.

Як відомо, Еквадор має російські вертольоти Мі-171Е і легкі переносні зенітні комплекси «Ігла». У Путіна стверджують, що контракт забороняє передавати озброєння третім країнам.

Водночас влада Еквадору заявила, що хоча Москва і виступає проти цього кроку, вона все одно має на це право.

Нагадаємо, польські фермери знову готуються заблокувати кордон з Україною.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 час agoОбновлено: 2 февраля, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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