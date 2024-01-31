Американське видання дізналось про причини суперечок між Зеленським і Залужним

Зокрема, через кількість військовослужбовців, які потрібно призвали до лав ЗСУ цього року.

Про це пише Первая Лента з посиланням на The Washington Post.

Зазначається, що на цьому фоні і виникли чутки щодо відставки глави Генштабу ЗСУ. За інформацією джерел видання, Залужний нібито запропонував мобілізувати близько 500 тисяч осіб. Однак президент вважає таку кількість недоцільною через дефіцит форми, зброї та навчальних приміщень та потенційні проблеми, пов’язані з мобілізацією.

Водночас, Зеленський публічно заявив, що Україні не вистачає коштів для виплат такій кількості призовників.

Залужний, за словами інсайдерів, відзначив, що Україні не вистачає сил через зростання втрат. Головком заявив, що країні нібито потрібно відповісти на 400 тисяч нових солдатів, яких планує призвати РФ.

Також, джерела стверджують, що Зеленський апелював Залужному втомою українців від війни та затримкою міжнародної допомоги Україні. Далі президент нібито сказав, що новий головнокомандувач може подивитись на ситуацію свіжим поглядом, запропонувавши головнокомандувачу посаду радника. Проте Залужний від пропозиції відмовився.

В американському виданні повідомляють, що найближчим часом очікується звільнення старших членів штабу Залужного. Також не виключено, що Залужний все ж таки піде у відставку.

Нагадаємо, колишній генсек НАТО закликав збільшити допомогу Україні.