У Швеції відмовились від переговорів із Орбаном щодо заявки на вступ до НАТО

Таку заяву зробив глава уряду Швеції Ульф Крістерссон. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Reuters.

«Жодних вимог, пов’язаних із членством у НАТО, — це не обговорюється», — заявив Крістерссон.

Водночас він зазначив, що двом країнам є що обговорити, у тому числі співпрацю всередині НАТО, майбутнє головування Угорщини в ЄС, а також допомогу Україні.

Як заявив Крістерсон, зараз не можливо точно сказати, коли Швеція стане 32-м членом НАТО, але очікує, що це станеться «дуже скоро».

Повідомляється, що прем’єр-міністри Швеції та Угорщини наступного тижня приймуть участь у засіданні Європейської ради у Брюсселі.

Варто нагадати, що вступ Швеції до НАТО очікується вже близько півтора року. Раніше Стокгольм мав наміри вступити до Альянсу разом із Фінляндією. Обидві країни переглянули політику позаблоковості після початку повномасштабної війни в Україні. Фінляндія вступила до НАТО у червні 2023 року.

На цьому тижні заявку Швеції ратифікувала Туреччина, яка довгий час виступала проти вступу Швеції до НАТО через розбіжності щодо курдів. Угорщина залишилась єдиною країною Альянсу, яка досі не ратифікувала заяву Швеції.

Раніше глава угорського уряду Орбан заявив, що схвалення Угорщиною шляхом ратифікації парламентом є простою формальністю, оскільки питання вже обговорювалося та вирішувалося у комітетах.

Нагадаємо, Столтенберг закликав країни НАТО та ЄС надати більше фінансування Україні.